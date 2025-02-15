173 milyonluk vurgun: Mahkemeyi yok sayıp parka apartman diktiler

Çanakkale'nin Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan döneminde yaşandığı iddia edilen milyonluk emlak vurgunu, Kepez'de bulunan bir sitenin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet başvurusuyla ortaya çıktı. İddiaya göre Zeytin Evleri Site yönetimi, bir inşaat firması tarafından 10 bin 636 metrekare alana inşa edilen deniz manzaralı lüks sitenin usule aykırı yapıldığı için mahkemeye başvurdu.

Çanakkale'nin Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan

18 KİŞİ YARGILANACAK

Yapılan incelemede, 3 blok ve 72 daireden oluşan sitenin İzmir Bursa Karayolu'na bakan cephesinde Kepez Belediyesi tarafından yapılan plan değişikliği ile daha önce park olan kısmın konut alanına dönüştürüldüğü belirlendi. Bu usulsüz plan değişikliğiyle lüks konutların yapılmasının önünün açıldığı tespit edildi. Bilirkişinin mahkemeye sunduğu raporda, şirketin 173 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, ayrıca komşu sitenin manzarasını kapatarak değer kaybına uğrattığı vurgulandı. Mahkeme inşaatın durdurulmasına karar verse de dönemin Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan ve beraberindekilerin, karara uymayarak meclisten kararlar çıkartıp inşaatın devam etmesini sağladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında savcılık, Ömer Faruk Mutan'ın aralarında bulunduğu 18 kişinin TCK'nın 257/1,43/1 ve 53. Maddeleri gereğince "Görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istendi