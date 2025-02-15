“Avrupa’da hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, OECD Merkezi'ndeki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen buluşmaya, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

HİZMETLER ÇEŞİTLENİYOR

Konuşmasının başında vatandaşlara kendisine gösterdikleri ilgi ve sevgiden ötürü teşekkür eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletti. Ailesinin de Avrupa'da yaşadığını hatırlatan Göktaş, gurbetçilerin gittikleri ülkelerde hem Türkiye'yi hem de milli ve manevi değerlerini en güzel şekilde temsil ettiğini dile getirdi. Batı Avrupa ve Fransa'daki Türk vatandaşlarının yaşadığı zorluklara işaret eden Göktaş, "Türkiye olarak her platformda Avrupa'daki Türk ve Müslümanların sahipsiz olmadığını en güçlü şekilde vurguluyoruz. Türkiye olarak her daim vatandaşlarımızın haklarını savunmaya, taleplerini dinlemeye gayret ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi. Başkonsolosluklar aracılığıyla da ihtiyaç duyan her vatandaşın yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bugün 70'ten fazla konuda yurt dışındaki vatandaşımıza en geniş kapsamda destek sunan ülkelerden biriyiz. Değişen ihtiyaçlara göre de hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz" diye konuştu. Vatandaşların ve STK temsilcilerinin sorularını cevaplayan Göktaş, program sonunda gurbetçi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.