‘Siyonistin yalanıyla yola çıkılmaz’

10 Şubat'ta başladığı Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerini tamamladığını belirten Başkan Erdoğan, "Bizim için her biri ayrı öneme sahip, bu üç dost ve kardeş ülkede şahsıma ve heyetime gösterilen eşsiz hüsnükabul, bizi ziyadesiyle memnun etti. Gösterilen teveccüh, hiç şüphesiz milletimizle olan gönül bağının somut göstergesidir" ifadesini kullandı.

"ATEŞKES EMARESİ GÖREMEDİK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son Amerika seyahatinin kendilerine bir şeyler anlattığını belirten Erdoğan, "Bütün bu olayların sonunda bakıyorsunuz ki yine ortada din meselesi ciddi manada ayırıcı bir etken oluyor. 'Ateşkes yapıldı' denilmesine rağmen ortada hala ateşkese dair bir emare göremiyoruz. Temennimiz, beklentimiz odur ki beşinci safhada hiç olmazsa bu ateşkes olması gerektiği gibi, sağlam bir şekilde sağlansın. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1,5 saatlik görüşmesinin neticesi ne olacak, bunu da özellikle bekliyoruz. Bu görüşmeden inşallah iyi niyetle beklediğimiz bir netice alınabilirse, o zaman dünya çok daha farklı bir adımı atmış olur" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ HESAPLAR YAPILIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri maalesef bölgemizle ilgili yanlış bir hesap yapıyor. Bu coğrafyanın tarihini, değerlerini, birikimini hiçe sayan bir yaklaşım içinde olmamak gerekir. Siyonistlerin yalanlarına, itibar edip bu coğrafyanın ayarlarıyla oynamak mevcut yaraları kanatmaktan başka bir işe yaramaz. Bu yol yanlış bir yol. Ülkesinde hala hakkındaki yargı süreci devam eden Netanyahu'nun söylediklerine inanmak, bölgeyi kana bulamaktan başka bir işe yaramıyor" diye konuştu. Kalıcı bir barışı sağlamak için uluslararası toplumun ve özellikle büyük güçlerin yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Ancak süreç 'kıyamet kopsun' gibi ifadelerle ve katil Netanyahu'nun hayallerini süsleyen, Gazzelilerin sürgün edilmesi gibi yanlış planlarla sağlıklı bir şekilde ilerleyemez. Gazze'den Filistin halkının çıkarılması kabul edilemez" şeklinde konuştu.

"BARIŞI İNŞA ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yeni bir savaşı değil, barışı inşa edecek adımların atılmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, "Bu bölgede 'ben yaptım oldu' yaklaşımına yer yoktur. Sayın Trump'tan seçimden önce verdiği vaadi yerine getirmesini bekliyoruz. Gazze'den Filistin halkının çıkarılması kabul edilemez. Hiçbir Müslüman ülkenin kabul etmeyeceği bu plan Gazze ve Filistin halkının haklarını hiçe saymaktadır. Bu tür bir yaklaşım uzun vadeli kalıcı barışın sağlanmasına katkı sağlamaz, aksine çatışmaları körükler. Uluslararası toplumun, insan haklarını ve insani yardımı gözetmek yerine siyasi hesaplarla hareket etmesi bu bölgedeki krizleri de derinleştirir. Bütün bu yaraların onarılması da 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin varlığının kabulüyle mümkündür" dedi.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE YOK

Kabinede değişim iddialarına ilişkin de cevap veren Başkan Erdoğan, "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Şimdi de bir taraftan ayın 23'ünde gerçekleştireceğimiz kongre için hazırlığımızı yapıyoruz. Orada da gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız" dedi. Ekonomik yatırımlarla ilgili bilgi veren Erdoğan, Manisa'nın ardından Samsun'da da Çinli bir firmanın fabrika kurma teşebbüsünün olduğunu duyurdu. Erken seçim iddialarını ciddiye almadıklarını dile getiren Erdoğan, "Bizim seçim diye bir gündemimiz, derdimiz yok. Bunlar yatıyor, kalkıyorlar, 'seçim de seçim, seçim de seçim" diyorlar. Peki niye seçim? Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok ki. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde koşuyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASA'YA İHTİYACI VAR"

Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili soruya cevap veren Başkan Erdoğan, "Her şeyden önce anayasa konusu gündemde, üst sıralarda yerini alıyor. Bu konu biliyorsunuz bizim her zaman gündemimizde. Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacı gerçeğini unutmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'yi değişen dünyada geride bırakan, ayağına pranga olan anayasanın yenilenmesi gerektiğini anlatmaya da devam edeceğiz. Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan sivil bir anayasa temel hedeflerimizden biridir. Daha önce de söylediğimiz gibi biz bu anayasa meselesini gündem kaygısıyla değil gerçek bir ihtiyaç olduğu için gündemimizde tutuyoruz. Cumhur İttifakı olarak bu konudaki samimiyetimizi her fırsatta somut örneklerle gösterdik. Aynı hassasiyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan diğer siyasi partilerden de bekliyoruz" dedi.

EMİNE ERDOĞAN: GÜZEL HATIRALARLA DÖNDÜK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya, Endonezya ve Pakistan'da dostluk ve kardeşlikle geçen güzel anların ardından gönüllerde iz bırakan hatıralarla döndük. Bu güçlü bağların, ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk, iş birliği ve ortak geleceğe uzanan sağlam köprüler inşa etmesini diliyorum" ifadesini kullandı.