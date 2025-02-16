CHP’nin ön seçiminde Demokrasi tiyatrosu

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde perde arkasındaki bilek güreşlerinin ve algı operasyonlarının sonu gelmiyor. Tüm anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'ön seçim' yöntemiyle saf dışı bırakan parti yönetimi, şimdi de yeni bir planı devreye soktu.

ELEŞTİRİLER ZORDA BIRAKTI

Katılım oranını artırmanın yollarını arayan CHP'liler, tek adaylı bir ön seçime katılım oranının yüzde 30 bandında kalabileceğini, bu durumun ise parti yönetiminin günden güne sarsılan otoritesine bir darbe daha vurabileceğini savunuyor. Konuya ilişkin PM toplantısında 'İmamoğlu tek adaysa neden ön seçim yapılıyor?' eleştirileri dile getirilmiş, bu görüş de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarını zor durumda bırakmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun adaylık hırsı sebebiyle Mansur Yavaş'ı parti tüzüğünü de çiğneyerek saf dışı bırakan CHP yönetimi, bu kapsamda yeni bir algı operasyon hazırladı. İddiaya göre katılım oranını en azından yüzde 65'lere çekebilmek için Ekrem İmamoğlu'nun karşısına bir 'tavşan aday' çıkarılacak. CHP kurmayları, 'tavşan aday' iddialarını reddetse de kulislere şimdiden isimler sızmaya başladı. Bu konuda İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun temasa geçilen isimler arasında olduğu öne sürülüyor. Aday adayının netleşmesinin ardından hızlı bir şekilde imza toplama aşamasına geçileceği iddia ediliyor. CHP'de partinin yetkili organlarınca alınan karar gereği cumhurbaşkanı aday adaylığı için 20 milletvekilinden imza toplanması gerekiyor. Yarın başlayacak olan aday adaylığı başvuruları 21 Şubat'ta sona erecek. Parti, ön seçim tarihini ise 23 Mart olarak açıkladı.

ÖZEL, ASKER ŞİİRİNİ OKURKEN ÇUVALLADI

CHP'de ön seçim çalışmaları sürerken, Genel Başkan Özgür Özel de parti tabanını ikna turlarına devam ediyor. Manisa'da Ahmetli İl Başkanlığı'na ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sonrasında ise kısa bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta, Başkan Erdoğan'a yönelik, "Ne Brecht'i bilir, ne şiiri bilir" diyen Özel, burada Asker Duası şiirini yanlış okuyarak kendi cehaletini gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta Özgür Özel'e "Ziya Gökalp'in şiirini odasının bir köşesine assın, hiç değilse şiir nedir öğrenmiş olur" çağrısı yapmıştı. Özel, dün Ziya Gökalp'in şiirini yanlış okudu. Başkan Erdoğan'ın yıllar önce Siirt'te okuduğu şiiri hatırlatmak isteyen Özel, "Minareler mızrak, kubbeler miğfer, saldır asker, Allahu Ekber falan. Böyle bir şiir" sözleriyle alay konusu oldu.