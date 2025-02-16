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CHP’nin şaibeli kurultayı için Lütfü Savaş’tan dava

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

CHP’nin şaibeli kurultayı için Lütfü Savaş’tan dava

CHP eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Savaş, avukatı Onur Yusuf Üregen aracılığıyla verdiği dava dilekçesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı hatırlatıldı. Savaş'ın araştırma yaparak birçok kurultay delegesiyle konuştuğu belirtilen dilekçede şunlar kaydedildi: "Müvekkil yaptığı araştırmalar neticesinde birçok kurultay delegesiyle konuşmuş ve konuşulan delegeler için; şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını görmüştür."

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