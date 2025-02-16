Esir takasında 369 Filistinli serbest

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABDİsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı. Böylece Hamas ve İsrail arasındaki esir takaslarında 19 Ocak'tan bu yana serbest kalan Filistinli esir sayısı bin 135'e ulaştı.

333 FİLİSTİNLİ ALIKONULMUŞTU

Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sının müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ünün de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluştuğu bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA, müebbet hapis cezası bulunan 36 esirin 29'unun Batı Şeria, 7'sinin ise Kudüslü olduğunu; bunların 24'ünün ülke dışına gönderildiğini kaydetti. Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı. Serbest bırakılan esirler, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

TEKBİRLER EŞLİĞİNDE KARŞILADILAR

Esirler araçlardan tekbirler eşliğinde indirilerek omuzlarda sağlık kontrolünden geçmek üzere Ramallah Belediyesi'ne ait merkeze girdi. İsrail ordusu, esir takaslarının önceki turlarında olduğu gibi yine Batı Şeria'nın Beytunya beldesine Filistinlilerin kutlama yapmasını önlemek için baskın düzenledi. İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerden Gazze Şeridi'ne gönderilenler de Han Yunus kentine ulaştı. Esirlerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne geldiği bildirildi. Filistinli esirlerin bazılarının sağlık durumlarının iyi olmadığı ve tedavi altına alındıkları aktarıldı.

KATİL İSRAİL'DEN IRKÇI UYGULAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının, İsrail'i, ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolü uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelere erteleme olmaksızın başlama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi. Açıklamada, "İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır" denildi. Açıklamada ayrıca, Esirlerin kurtarılması meselesinin Filistin halkının ve direnişin en önemli öncelikleri arasında yer almaya devam edeceği yinelendi.