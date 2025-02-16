Fidan: Kapsayıcı bir yönetim istiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı. Ardından Fidan panelde konuştu. Bakan Fidan, "Komşu ülkelere yönelik tehdit görmek istemiyoruz. Terörizmin gelişmesini ve kendine zemin bulmasını istemiyoruz. Azınlıkların kötü muamele görmesini istemiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Kapsayıcı bir yönetim görmek istiyoruz. Her ülkede yalnızca bir yasal silahlı kuvvet olmalıdır" dedi.

'BUNA ASLA İZİN VEREMEZSİNİZ'

ABD ordusuna "hapishane hizmeti" verildiğini söyleyen Fidan, şöyle devam etti: "DEAŞ mahkumlarını hapse atacak başka bir yer yok. Bu yüzden burası hapishane olarak seçildi. Ancak bu insanların ülkenin üçte birini işgal etmesine, petrol ve gaz sahalarının üzerinde oturmasına, ülkeyi soymasına, merkezi hükümetin ve diğer milyonlarca Suriyelinin petrol ve gazdan faydalanamamasına asla izin veremezsiniz. Bu yüzden buna bir son verilmelidir."