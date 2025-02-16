Karşıyaka Belediyesi’nin işçi problemi çözülüyor

İzmir Karşıyaka Belediyesi'ndeki işlerinden çıkarılan 93 kişi, CHP lideri Özgür Özel'in "İşlerine iade edin" talimatı olmasına rağmen herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. İşçiler geçtiğimiz hafta CHP İzmir İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemden de sonuç alamadıkları takdirde Ankara'ya yürüyeceklerini duyurmuştu.

KARARDAN MEMNUNLAR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 9 Ağustos'tan bu yana devam eden Kent A.Ş işçileri problemini çözmek için bir araya geldi. Görüşme sonrası edinilen bilgilere göre, işçilerin bir kısmının diğer ilçe belediyelerine bir kısmının ise Karşıyaka'daki işlerine iade edileceği, emekliliği gelen işçilerin ise emekliye ayrılacağı öğrenildi. Şiddet eylemlerine başvuran çalışanların ise çözüm dışı bırakılacağı kaydedildi. Şenol Aslanoğlu ve Memiş Sarı'nın görüşmesi sonrası sevindirici haber alan Karşıyakalı işçiler, Ankara'ya gidiş konusunu da sonlandırmaya karar verdi.