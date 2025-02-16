MİT Başkanı Kalın: Dünya düzeninin anahtarı barıştır

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katıldı. Türkiye'nin görüş ve tecrübelerinin de aktarıldığı konferansta Kalın, ikili görüşmeler yaptı ve istihbarat oturumlarına katıldı.

"ATEŞKES ÇOK KIRILGAN"

Kalın, yaptığı ikili görüşmelerde çok kutupluluk arayışları, küresel düzenin kırılgan yapısı, değişen dünya düzeninde yapılacak bölgesel ve konu bazlı ittifaklar ile Türkiye'nin izlediği proaktif ve 360 derecelik önleyici istihbarat diplomasisine dikkati çekti. Filistin'de bir yılı aşkın zamandır yaşanan insanlık felaketinin de görüşüldüğü MSC 2025'te, MİT Başkanı Kalın da Gazze'de devam eden ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizerek, İsrail'in saldırılarının durdurulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemine değindi. 2024'ün son günlerinde Suriye'de yaşanan gelişmeler de Kalın'ın gündemindeydi.

SURİYE'NİN DURUMU

Kalın, Suriye'deki geçiş sürecinin önemine değinerek, Suriye'nin kalkınabilmesi için ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkati çekti, bölgedeki DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin varlığına da izin verilmemesinin hassasiyetini vurguladı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeni ile hem Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden hem de Rusya-Ukrayna savaşından direkt etkilendiğini ifade eden Kalın, dünya ekonomisinin düzene girebilmesi için barışın önemine dikkat çekti, bu kapsamda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler yolu ile çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Kalın, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasının tüm dünya için önemli olduğunun altını çizdi.