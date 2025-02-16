Vladimir Putin Ukrayna’yı haritadan silmek istiyor ama başaramayacak”

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında Ukrayna'da süren savaşa ilişkin yaşanabilecek herhangi bir ayrışmaya yönelik, ABD ve AB'nin müttefik olduğunu, rakip ya da karşıt olmadığını vurguladı. Ukrayna'daki savaşa ilişkin öncelikli olarak AB'nin kırmızı çizgilerini, istikrar için gerekli olanları kesin bir şekilde tanımlaması ve bunu Kiev yönetimiyle birlikte yapması gerektiğini belirten Pavel, "Bunlar hem Ukrayna hem de ABD ile koordine halinde olmalıdır. ABD'li müttefiklerimize, eğer Avrupa ve Ukrayna için sorumluluk alıyorsak, o zaman masada olmalıyız demeliyiz" diye konuştu. Bir ülkeye ilişkin karar alınırken, o ülkenin sürecin dışında tutulmasının doğru olmadığını kaydeden Pavel, AB'nin karar alma mekanizmalarının daha hızlı olması gerektiğini, AB'nin yeni yönetimin ilk eylemlerinin bu yönde olduğunu dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin yaklaşımının, bu ülkenin tamamını ele geçirmek, silahsızlandırmak, demokratik yollarla seçilmiş hükümetini ortadan kaldırmak ve Ukrayna'yı haritan silmek olduğunu savunan Pavel, "Bizim buna en iyi yaklaşımımız, ona söyleyeceğimiz; şimdi ya da daha sonra her ne yaparsa yapsın başarısız olacağı" ifadesini kullandı.