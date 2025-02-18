Karaaslan dün ifade verdi: Bana gelerek para teklif ettiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, partinin İzmir delegesi Hatip Karaaslan tanık sıfatıyla ifade verdi. Karaaslan, kurultaydan yaklaşık 15-20 gün önce İzmir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan B.G'nin mesai arkadaşı Z.K. aracılığıyla kendisine haber gönderdiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun görüşmek istediğini kaydetti.

GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Karaaslan, ifadesine şöyle devam etti: "Z.K. bana gelerek teklifini yeniledi. Bana, 'Ekrem İmamoğlu beni sıkıştırıyor' dedi. Ben yine İmamoğlu ile görüşme teklifini kabul etmedim. Kurultay tarihinden yaklaşık 10 gün kadar önce kurultay işlerini takip etmek için Ankara'ya geldim. Kılıçdaroğlu tarafından il başkanlığı görevinden alınan ancak kurultayda mevcut kurultay delegesi olan M.K. defalarca beni cep telefonumdan aradı. Kendisiyle görüşmeyi kabul ettim." Karaaslan, M.K'nin Özel'e destek olması için kendisine istediği miktarda para vereceğini söylediğini öne sürdü. Karaaslan, "Kurultayda iptal edilen oyların tamamı Kılıçdaroğlu'na ait" dedi.