Barışın anahtarı Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Zelenski'yi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. İki lider, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, ikili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi. İki ülke arasında 2 önemli anlaşma imzalandı.

"SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ"

İmza töreni ile ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "4. yılına girecek olan Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Zelenski'nin ziyareti, savaşın temel dinamiklerinde önemli değişime aday olunan bir dönemde gerçekleşiyor. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla taraflar arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik" dedi. Trump'ın savaşın sonlandırılması için başlattığı diplomatik girişime dikkat çeken Erdoğan, "Bu yaklaşım Türkiye'nin politikasıyla da örtüşüyor. Gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ"

Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Aynı zamanda müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdik. Bu savaş artık sona ermelidir. Karadeniz'de ticari seyrüsefer emniyetini hedefleyen düzenlemenin hayata geçirilmesi için ülkemizin çalışmayı sürdüreceğini belirttim. Böyle bir düzenlemenin müzakerelere giden süreçte güven artırıcı tedbir işlevi göreceğine inanıyoruz. Sayın Zelenski ile ticari ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları masaya yatırdık. Savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen ikili ticaretimizde 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatarı soydaşlarımızın hakları konusunda değerli dostum Zelenski'nin attığı cesur adımlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuşmasına Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ederek başladı. Ukrayna lideri, "Destek aldığımız için müteşekkiriz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında her zaman ilkelidir. Bizim yetim çocuklarımızın ebeveynlerini Rusya aldı. Bu çocuklar Türkiye'nin himayesinde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı hem size hem de Emine hanımefendiye bu çocuklar için şükranlarımı sunmak istiyorum. Bugün Rusya'da tutulan esirlerimizi görüştük. Türkiye gerek asker gerek sivil; insanlarımızın serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı. Teşekkür ederim Türkiye'ye" diye konuştu.