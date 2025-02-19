Firari FETÖ’cü çamaşırlıkta saklanırken yakayı ele verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İl Kültür ve Turizm eski müdürü Nuri Aktakka polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evinin balkonunda kurutmalıktaki çamaşırların arasında saklanmaya çalışırken yakalandı.

4 YILDIR ARANIYORDU

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıldır aranan ve kamudan ihraç edilen İl Kültür ve Turizm eski müdürü Nuri Aktakka'nın Girne Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari müdürün yakalanması için operasyon başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen operasyonda Aktakka, evinin balkonunda bulunan kurutmalıkta asılı çamaşırların arasına saklanarak kendini kamufle etmek istese de polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekiplerce saklandığı yerden çıkartılan Nuri Aktakka gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.