Çöken sistem değil TÜSİAD’ın hayalleri

Türkiye'de yaptığı çıkışlarla yıllarca krizleri derinleştiren TÜSİ- AD'ın son açıklamaları, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündem maddelerinden biri oldu. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, "TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı. 'Emre emade uşak' misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır" sözleriyle muhalefete de yüklendi.

"ZİHNİYETLERİNİ BİLİYORUZ"

Demokraside eleştirilerin olağan olduğunu belirten Erdoğan, "Demokrasimizin standardını yükselten, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız" diye konuştu. Erdoğan, "TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı. İhracatımız 262 milyar doları buldu. Derslik sayımız 367 bindi, biz bunu 735 bine çıkardık. 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğu 30 bine yaklaştı. Nice çalışmayla refahı tabana yaydık. Bu süreçte çok ciddi dirençle karşılaştık. Rant musluklarını kestiklerimizin operasyonlarına maruz kaldık. Bunların başında TÜSİAD geliyordu" dedi.

"SİZE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Türkiye'nin bölgesinde siyasi, sosyal gücünü genişlettiği, içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar attığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulduğunun farkındayız. Başaramayacaksınız. Muhterislere teslim olmamızı bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. Çöken TÜSİ- AD'ın iddia ettiği gibi sistem değil. Kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil, TÜSİAD buraya dikkat et, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Güven bunalımı yaşayan halkımız değil, TÜSİAD'dır" şeklinde konuştu.

"ÜLKEDE MUHALEFET AÇIĞI VAR"

Eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Erdoğan, "Siyasetçiler maaşlı elemanlarınız değildir. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. Yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız. Kusura bakmayın bu ülkeyi tekrar istikrarsızlık batağına sürüklemenize izin vermeyiz" dedi. Erdoğan, Türkiye'deki muhalefet açığının giderek derinleştiğini belirterek özellikle CHP'nin durumuna dikkat çekti ve partinin içinde bulunduğu durumu 'gelenin gideni arattığı' şeklinde değerlendirdi. CHP Genel Başkanı'nın, partinin liderlik görevini hakkıyla yerine getiremediğini ifade eden Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP'li Özgür Özel'in okuyamadığı şiir nedeniyle tüm Türkiye'ye rezil olduğunu söyledi.

Manisa Selendi Belediye Başkanı Murat Daban AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından farklı partilerden AK Parti'ye geçen 10 ilçe belediye başkanına rozetlerini takıp başarılar diledi.

"CHP'DE GELEN GİDENİ ARATIYOR"

CHP'deki şaibeli kurultaya da değinen Erdoğan konunun şu an yargıda olduğunu ve kendilerini bu meseleye dahil etmeye kalkmamaları gerektiğini vurguladı. Muhalefet de genel başkanların değiştiğini ama kendi halkına yabancı zihniyet de bir değişimin yaşanmadığını vurgulayan Erdoğan, "CHP'de gelen gideni aratma geleneği Özel'le de değişmedi. CHP liderinin trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımıza biz üzülüyoruz. Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli için bir kez daha geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlığına kavuşmasından memnunuz" şeklinde konuştu.