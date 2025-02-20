Patronlar Kulübü’ne TBMM’den sert tepki

TBMM'nin önemli gündem maddelerinden biri TÜSİ- AD'ın açıklaması ve kirli oyunlarını bir kez daha devreye sokup Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran The Economist oldu. TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin yükselişini görmek istemeyenlerin ve milletin sevgisini kıskananların, her fırsatta eleştiri oklarını yöneltecek bir bahane bulduklarını söyledi.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Akbaşoğlu, "Batının kirli oyunlarına, karanlık odakların operasyonlarına dün nasıl boyun eğmediysek bugün de eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak, Türkiye'yi, Türk milletini hedef almaktır. Ne yaparsanız yapın, hangi algı oyunlarını devreye sokarsanız sokun, küresel güçlerin ve onların oyununa gelenlerin, bu milletin iradesine zincir vuramayacaklarını TBMM'den bütün dünyaya haykırmak istiyorum. Türkiye'ye asla diz çöktüremeyeceksiniz, yolundan döndüremeyeceksiniz. Türkiye emin adımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerini bir bir gerçekleştirecektir. Buna inancımız tamdır" diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da TÜSİAD açıklamalarının siyaseti ve yargıyı baskı altına alma çabası olduğunu belirtti. Akçay, "TÜSİAD, sivil toplum kuruluşu olmaktan ziyade adeta bir komitacılık yapmaktadır. Bu vesayetçi eğilimler yeni değildir. 1971 yılında kurulduğundan bu yana siyaseti yönlendirme gayretleri, millet iradesini sorgulamaya ve zedelemeye yönelik bir strateji izleyen TÜSİAD'ın hükümetlere doğrudan meydan okuduğu, gazete ilanlarıyla ve manşetleriyle kamuoyunu etkilemeye çalıştığı ve darbe şakşakçılığı yaptığı karanlık dönemler halen hafızalarımızdadır" dedi.