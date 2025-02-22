BİK’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sözen oldu

Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul süresince görev yapacak Yönetim Kurulu'nun üyeleri ve denetçiler seçildi. BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada yeni üyelere "hoş geldiniz" diyerek, Genel Kurulu Türk basınının kalbinin attığı yer olarak gördüğünü söyledi.

OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİLER

Değerli üyeleriyle güzel hizmetlere imza atacağı inancıyla alınacak kararların Türk basını ve Kurum adına hayırlar getirmesini temenni eden Erkılınç, toplantının açılışını gerçekleştirmek üzere en yaşlı üye sıfatıyla Nazmi Bilgin'i Divan'a davet etti. Genel Kurul'un açılışını yapan Bilgin, yoklama alarak Genel Kurul üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Ardından Basın, Hükümet ve Tarafsızlar gruplarından Genel Kurul üyeleri, Başkanlık Divanı'na oy birliği ile Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Orhan Çelik ve Prof. Dr. Fatih Keskin'i seçti. Divanın teşkilinin ardından Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hükümet Grubu'ndan Prof. Dr. Edibe Sözen ve İdris Kardaş, Basın Grubu'ndan Mehmet Müftüoğlu ve Mehmet Ergün, Tarafsızlar Grubu'ndan ise Prof. Dr. Muharrem Özen ve Muhammed Ziyad Varol seçildi.

YARDIM KISTASLARI NETLEŞTİ

Denetçiler Kurulu ise Prof. Dr. Zakir Avşar, Baturhan Koçak ve Prof. Dr. Orhan Çelik'ten oluştu. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı 5. Toplantısı'nda da Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Edibe Sözen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise İdris Kardaş seçildi. Toplantıda ayrıca, Lozan Barış Antlaşması kapsamında ülkemizde azınlık statüsündeki topluluklarca çıkarılan gazetelere yapılacak yardımlara ilişkin kıstaslar belirlendi.