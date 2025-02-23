Afetlere dirençli bir İzmir için çalışılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ve çok sayıda uzmanı özel oturumlarda bir araya getiren İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı tamamlandı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İBB Başkanı Cemil Tugay'ın açılışını yaptığı çalıştay, alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin 5 başlık üzerinden ele alındığı çalıştaydan önemli çıktılar elde edildi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yaşanmış deneyimlerden hareketle sahada karşılaşılan zorlukları ve gönüllü koordinasyonuna ilişkin çözümleri paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Mutlu Gürler, "Bu çalıştay, deprem ve diğer afetlere karşı kurumsal kapasitemizi güçlendirmek, ortak akılla somut projeler üretmek ve kentimizi daha dirençli hale getirmek için önemli bir adımdı. Katılan tüm paydaşların bilgi ve deneyimlerini paylaşması, kısa sürede uygulanabilir proje fikirlerinin ortaya çıkmasına büyük katkı sağladı" ifadelerini kullandı.