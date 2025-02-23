Fransız dergisi Erdoğan’ı kapağına taşıdı: Yeni dünya düzenine yön verecek

Fransız dergisi Le Point, özel sayısının kapağına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı. Fransız dergisi, Erdoğan'ı yeni dünya düzenine yön verecek 4 liderden biri olarak lanse etti. Özellikle Suriye'deki adımlarıyla bölge siyasetine yön veren Türkiye dünyanın dikkatini çekti. Fransız dergisi Le Point "2025 Yeni Dünya Düzeni" başlıklı Ocak-Mart 2025 özel sayısının kapağında Başkan Erdoğan'a yer verdi.

4 BAŞKANA YER VERİLDİ

LE Point'in özel sayısının kapağında Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yer verildi. 2025'te uluslararası güç dengesinin değiştiğine dikkat çeken derginin kapağında ayrıca, savaş uçağı, uydu, tank, ABD ve dünya haritasının yer aldığı görüldü.