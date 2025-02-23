Yavaş’tan İmamoğlu’nu kızdıracak sözler: Talep olursa değerlendireceğiz

Çankaya Birlik Mahallesi'nde katıldığı bir açılış töreninde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruları yanıtlayan Mansur Yavaş, parti yönetiminin hayata geçirdiği ön seçimi tanımayacağının sinyallerini verdi. İmamoğlu ile uzun süredir adaylık yarışında olan Yavaş, bu mücadeleden vazgeçmediğini de gözler önüne serdi. İmza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik iddiaların sorulması üzerine açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, "Talep olursa değerlendireceğiz" diyerek adeta İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

'TOPLUMUMUZ KARAR VERECEK'

Yavaş, "Şu anda erken seçimin tarihi yok. Bunları konuşmak için çok erken. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Yavaş'a yakın kaynaklar da seçim takvimi netleştikten sonra Yavaş'ın adaylık için mutlaka girişimde bulunacağını ve bunun hazırlıklarının şimdiden başladığını iddia ediyor.

İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA

BU süreçte Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açıldı. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.

TARTIŞMALAR YAŞANIYOR

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 'örgüt denetiminde ön seçim' yöntemini devreye sokan ve böylelikle Yavaş'ı saf dışı bırakan Ekrem İmamoğlu, önceki gün aday adaylığı başvurusunu genel merkeze sundu. Asıl kriz ise İmamoğlu'nun imza toplama sürecinde patlak verdi. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu'nun milletvekillerinden imza toplama çalışmasını, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yürüttü. İmamoğlu'nun sağ kolu olarak da bilinen Günaydın, 133 milletvekilinin tamamını İmamoğlu için imza vermeye davet etti. Günaydın'ın bu girişimine Kılıçdaroğlu'na yakın 17 milletvekilinin hiçbiri icabet etmedi. Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgüt temsilcileri arasında "Tek aday varsa neden ön seçime gidiliyor?" ve "İmamoğlu aday olacaksa 2 yıl boyunca İBB başkanlığını nasıl yürütecek?" gibi tartışmaların yaşandığı bildirildi.