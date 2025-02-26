2 kez aynı suçu işleyenler ceza indiriminden faydalanamayacak

Adalet Bakanlığı ve AK Parti, covid izninin kapsamının genişletilmesinin yanı sıra mükerrer suçlar ile ilgili bir değişiklik üzerinde çalışmaya başladı. İki kez mükerrer suç işleyenler cezalarının bir bölümünü cezaevinde çektikten sonra koşullu salıverilecek.

YARGI PAKETİNDE HAZIRLIK

Hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin de gündeme getirilmesi planlanıyor. Ceza İnfaz Kanunu'na göre, cezaevinde bulunan kişi yasada belirtilen süreler içinde başka bir suç işlemiş (cezaevine girdiği suçtan başka) ve karar kesinleşmişse mükerrer sayılıyor. Bu durumda olanlar cezasının 3/2'sini cezaevinde çektikten sonra koşullu salıvermeden yararlanıyor. İki kez mükerrer suç işleyenler (kesinleşmiş ikinci ceza) ise aldıkları hapis cezasının tamamını cezaevinde geçiriyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre iki kez mükerrer suç işleyenler koşullu salıverme kriterlerini taşırsa infazda indirime gidilecek. Üzerinde durulan oran ise ikinci mükerrerde cezanın 4/3'nü çekenlerin koşullu salıverilmesi. Yapılacak düzenlemede uygulama basit suçlar için geçerli olacak. Terör, taciz, organize suçlar gibi hem kamu vicdanını sızlatacak hem de cezası fazla suçlar için bunun uygulanması düşünülmüyor.