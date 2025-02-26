Cevdet Yılmaz: Türkmen gazı 1 Mart’tan itibaren Türkiye’de

Türkiye, gönül coğrafyası ile ilişkilerini günden güne geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Türkmen Gazı anlaşmasıyla 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. İlişkilerin bir sonraki aşamaya geçtiği Türkmenistan'dan önemli isimler dün Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

87 MADDELİK PROTOKOL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev, Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı'na katıldı. Görüşme sonrası protokol imzalandı. Yılmaz, Ataguliyev ile ortak basın toplantısında, "Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 7. Dönem Toplantısı'nı Aşkabat'ta gerçekleştirmiştik. Atagulıyev ile birlikte HEK 8. Dönem Protokolünü imzaladık. Enerji alanında, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirecek ve bölgesel enerji güvenliğine önemli katkılar sağlayacak.Türkmenistan'daki hidrokarbon sahalarının geliştirilmesi ve bu kaynakların Türkmenistan'ın batısına taşınmasına yönelik alt yapı yatırımlarında TPAO ve BOTAŞ gibi devlet şirketlerimizin yer alması için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.