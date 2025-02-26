“Gazze’nin imarı için kolları sıvamamız gerek”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Erdoğan ve Gulmanova, basına kapalı olarak ikili görüşme gerçekleştirdi. Gulmanova daha sonra TBMM'de Numan Kurtulmuş ile görüştü.

"İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRELİM"

Kurtulmuş ve Gulmanova, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke halkının tarihi bağlarına dikkati çeken Gulmanova, ikili ilişkilerin siyasi, diplomatik, ekonomik ve eğitim dahil tüm alanlarda sürdüğünü söyledi. İkili ve heyetler arası görüşmede parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek üzere faydalı görüşmeler yaptıklarını aktaran Gulmanova, genç ve kadın milletvekilleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi istediklerini, parlamentolar arası görüşmelerin düzenli yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Türkmenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin hukuk alanında da geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydeden Gulmanova, "Türkmenistan ile Türkiye'nin bakış açısının benzer olduğunu, bazen de örtüştüğünü belirtmek istiyorum" dedi.

"KÖKLÜ BAĞLARA SAHİBİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kabulde Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ürdün'ün köklü bağlara sahip olduğunu, ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğunu ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti. Görüşmede Erdoğan ile Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün'ün ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin'e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldılar. Yoğun bir programı olan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geçti ve burada Kadın Kolları MKYK Toplantısı ile Gençlik Kolları MKYK Toplantısı'na katıldı.