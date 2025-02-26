Gürcistan Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret, Botchorishvili'nin, Gürcistan'da 26 Ekim 2024 seçimleri sonucunda kurulan yeni hükümette 1 Aralık 2024 tarihi ile göreve başlaması sonrasında Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olacak.

BÜTÜNLEŞME ÇABALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Botchorishvili ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin komşusu ve stratejik ortağı Gürcistan ile ilişkilerin derin bir karşılıklı anlayış ve saygı geleneğine dayandığını, Türkiye'nin Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik örgütleriyle bütünleşme çabalarına güçlü destek vermeye devam edeceğini belirtmesi bekleniyor. Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği güçlü desteği sürdüreceğini vurgulaması beklenen Fidan, Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarını barışçıl biçimde çözmeye yönelik iradesinin takdir edildiğini de ifade etmesi bekleniyor. Bakan Fidan ayrıca 3 artı 3 Bölgesel İşbirliği Platformu'na Gürcistan'ın da önümüzdeki dönemde dahil olmasına ilişkin temennilerini ve Gürcistan ve Azerbaycan ile üçlü mekanizmalara bölgesel işbirliği, barış ve istikrara verdikleri desteğe değer verildiğini vurgulayacak.