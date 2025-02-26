MHP’li Yalçın TÜSİAD ve CHP’yi topa tuttu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, siyasete adeta parmak sallayan TÜ- SİAD ile bu açıklamalara destek çıkan CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Yalçın, "TÜSİAD'ın muhtıracılık oynayıp siyasete ayar vermesine müsaade etmeyiz" dedi. Yazılı açıklamada bulunan Yalçın, CHP'nin felaket tellallığı yaparak Türkiye'de suni gündem oluşturmaya çalıştığını vurguladı.

'HAYAL DÜNYASINDA'

CHP'nin mevcut problemlere çözüm aramak yerine bunları istismar edip kin ve nefreti körükleyerek politik başarı sağlamaya çalıştığını kaydeden Yalçın, "CHP, Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın gerçeklerinden kopuk, hayal dünyasında yaşayan, kendi yalanlarına inanan bir muhalefet anlayışıyla hareket etmektedir" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı: "Hukukun üstünlüğünden 'DEM' vuran, Türkiye'de hukukun siyasallaştığını öne süren CHP, yasadışı fiil ve davranışlar karşısında yargının görevini yapmasından şikâyetçi olmaktan da geri kalmamaktadır. Prematüre cumhurbaşkanı adaylığı sancısı da CHP'nin içine yuvarlandığı kısırlık ve açmazın bir başka boyutudur. İdrak yoksunu CHP yönetimi, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin son tarihî çağrısının önemini kavrayamamıştır. Oysa Türkiye'de terörün tamamen bitirilmesi, dışarıda da Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin kalıcı olarak ortadan kaldırılması için Sayın Genel Başkanımızın yaptığı çağrının ne kadar yerinde olduğu, son yaşanan hadiselerle açıkça görülmüştür. Yaraları depreşen, paslı dişlilerine yağ kaçan TÜSİAD, CHP'ye politik sermaye ve cephane desteği sağlama çabasına, delinin aklına taş düşürme gayretine girmiştir. Tabiri caizse TÜSİAD, yılana ağı veren, hırsıza yol belleten pozisyonunu aniden hatırlamıştır. TÜSİAD, Türkiye'ye rejim değişikliği ve taksim dayatma hadsizliğinden sabıkalıdır. TÜSİAD'ın, bölücü terör örgütü PKK'nın talepleri doğrultusunda Türkiye'ye Bask modeli önermeye cüret ettiği günleri henüz unutmadık.

'ÜLKEYE NE VERDİNİZ!'

TÜS��AD; bir avuç para babasının, küçük bir mutlu azınlığın sözcülüğünü yapmaktadır. TÜSİAD, dış mihrakların, küresel aktörlerin kaldıracı olmaya çalışmaktadır. TÜSİAD yöneticilerine soruyoruz. Türkiye'nin güvenliği ve esenliği için tank, top, tüfek mi ürettiniz? Uçak mı yaptınız? Yapay zekâ, nükleer enerji ve uzay teknolojileri alanında yatırım yapıp gençleri teşvik mi ettiniz? Üstünüze vazife olmayan işlere karışmaktan başka, bu devlete, bu ülkeye ne verdiniz?"