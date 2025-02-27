“Samimiyseniz Sinpaş’ı yıkın”

Muğla Marmaris'te büyük tartışmalara neden olan Sinpaş projesi ile ilgili konuşan AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü topa tuttu. Başkan Acar Ünlü, bir önceki Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve dönemin yetkililerini, Sinpaş projesine yapı kullanma belgesi verdikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi

"ÇELİŞKİLİ HAREKETLER"

Muzaffer Aravi, bu hamlenin tutarsız olduğunu vurguladı. Ünlü'nün, önce Oktay'ın 2023 yılı faaliyet raporunu ibra ettiğini, ardından suç duyurusunda bulunmasının çelişkili bir tavır olduğunu belirten Aravi, bu durumun Marmaris kamuoyunun kafasını karıştırdığını dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü

Marmaris Belediyesi eski Başkanı Mehmet Oktay

"GÖSTERMELİK BİR HAMLE"

Belediye meclisinde CHP grubunun oylarıyla onaylanan 2023 yılı faaliyet raporunda, imar planına aykırı yapıların denetlenmesi, yollar üzerindeki ihlallerin kaldırılması ve kaçak yapılaşmaya karşı mücadele edilmesi gerektiğinin vurgulandığını hatırlatan Aravi, bu süreçte geçmiş yönetimi ibra eden belediye yönetiminin şimdi suç duyurusunda bulunmasının samimiyetsiz olduğunu söyledi. Aravi, "Eğer Sinpaş gibi bir projeyi bu hale getiren süreci 2023 yılı faaliyet raporunda meşrulaştırdıysanız, bugün neden göstermelik suç duyurularıyla konuyu farklı bir noktaya çekmeye çalışıyorsunuz? Yapılan hatalar sadece 1 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında mı gerçekleşti? Bu süreçte hukuki yükümlülüklerinizi yerine getirmediğinizi kabul mü ediyorsunuz?" diye sordu. Marmaris halkına şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı vaat eden Başkan Acar Ünlü'nün bu sözlerini yerine getirmediğini ileri süren Aravi, belediyenin yetkisi dahilinde olan Sinpaş projesi konusunda net adımlar atmaktan kaçındığını belirtti.

"HALKI ARTIK YANILTMAYIN"

"Eğer gerçekten hukukun gereğini yerine getirmek istiyorsanız, Sinpaş gibi Marmaris'e yakışmayan bir yapı hakkında neden gerekeni yapmıyorsunuz? Yetkiniz dahilinde olan bu yapıyı neden yıkmıyorsunuz? Sahte gündemlerle halkı oyalamayı bırakın" diyen Aravi, Marmaris'in bu yönetim anlayışını hak etmediğini dile getirdi. AK Parti İlçe Başkanı Aravi, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün "tavşana kaç, tazıya tut" misali bir politika izlediğini, halkı gerçek sorunlardan uzaklaştırarak günü kurtarmaya çalıştığını ifade etti. "Sinpaş gibi hukuki süreci belediyenin yürütmesi gereken bir konuda topu sürekli başka kurumlara atarak, kendi sorumluluklarını unutturmaya çalışıyorlar. Oysa ki bu yapının imar süreci ve yasal durumu tamamen belediyenin yetki alanında. Belediye Başkanı, sahte gündemlerle halkı yanıltmak yerine, Marmaris'in önündeki bu büyük sorunu çözmeli" ifadelerini kullanan Aravi, belediyeyi şeffaf olmaya davet etti.