Bakan Akar’dan dikkat çeken açıklama: Mücadele sürüyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İmralı'dan gelen PKK'ya fesih çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar, "Burada hiçbir şekilde taviz söz konusu değil, herhangi bir af söz konusu değil. Herkes cezasını çekecek o ayrı konu ama terörün bitmesi için girişimlerde bulunuluyor. Sahada hiçbir şey değişmedi, Mehmetçik onların barınaklarını başına yıktı, terörle mücadele gece gündüz sürüyor" dedi.

'TEK YUMRUK ÇALIŞIYORUZ'

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Ali Fidan'ı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün'e ziyarette bulunan Akar, burada partililerle bir araya geldi. Akar, burada yaptığı açıklamada, büyük ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını değerlendiren Akar, Türkiye'nin terörden kurtulması için masada ve sahada çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.