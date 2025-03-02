ABD’de oval ofis krizi! Trump-Zelenski gerilimi dünya basınında

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Oval Ofis'te yaşanan büyük tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenski Beyaz Saray'dan ayrıldı. Tarihte görülmemiş görüntüler ise dünya gündemine bomba gibi düştü. Alman gazetesi Bild "Oval Ofis'te diplomatik felaket" başlığı atarken Rus basınında büyük sevinç var. Yaşanan büyük tartışmanın ardından Avrupalı liderler Ukrayna'ya tam destek verdiklerini açıkladılar. Trump Zelenski'yi azarlayarak, "Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın ülkeye, sana birçok insanın söylemesi gerekenden çok daha fazla destek veren bu ülkeye karşı büyük bir saygısızlık" dedi.

DESTEKLER GELDİ

AB dış politika şefi Kaja Kallas, "Ukrayna Avrupa'dır! Ukrayna'nın yanındayız. özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bu meydan okumayı göğüslemek biz Avrupalılara düşüyor" ifadelerine yer verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Saygınlığınız Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor... Asla yalnız değilsiniz sevgili Başkan Zelenski" diye yazdı. Avrupa Birliği'nden diğer üst düzey yetkililer de von der Leyen'in paylaşımına atıfta bulunarak Brüksel'in desteğini bir kez daha yineledi. Almanya'nın yeni başbakanı olması muhtemel Friedrich Merz, "Bu korkunç savaşta saldırgan ile kurbanı asla birbirine karıştırmamalıyız" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sözlerini sakınmayarak şunları söyledi: "Bir saldırgan var: Rusya. Bir kurban var: Ukrayna."

EL PAİS: İspanyol gazetesi, "Trump Zelenski'yi aşağılıyor" başlığı attı. Haberde "Ukrayna'nın geleceğini belirsizliğe sürükleyen tam bir felaket" ifadelerine yer verildi.

THE SUN: Burada ise şu ifadelere yer verildi:"Trump Zelenski'yi 'barış istememekle' suçladı." Başlık ise DÖVÜŞ EVİ'ydi.