Emine Erdoğan: Zulüm gören kardeşlerimiz için de dua etmeliyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manevi huzur ve bereketin ayı Ramazan'a kavuşmanın sevinciyle, kalplerimiz yeniden umutla doluyor. Bu mübarek ayda, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeyi, soframızı paylaşırken, gönüllerimizi de birleştirmeyi diliyorum. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, acı çeken kardeşlerimiz için dualarımızı eksik etmeyelim" ifadelerini kullandı.

ATA TOHUMLARI SATIŞTA

Emine Erdoğan, 2017 yılında başlatılan "Mirasımız Yerel Tohum" Projesi kapsamında ata tohumlarının Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunulmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Yüzlerce yıl boyunca Anadolu'nun bereketli topraklarında büyüyen ata tohumları, geçmişin bilgeliği, doğanın sadakati ve yerel üretimin gücü. Ata tohumlarımızın satışa sunulması, toprağımıza ve kimliğimize sahip çıkışımızın en güçlü nişanesidir."