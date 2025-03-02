Genç kadının başına gelmeyen kalmadı! Bir oy kullandı işinden oldu

Muğla'da yaşayan ve Milas Belediyesi'nde çalışan Çiğdem Sodra, yerel seçimlerde AK Parti'ye oy verdiği öğrenildiği için işten çıkarıldığını iddia etti ve savcılığa şikayette bulundu. Ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde başarılı asil aday olarak isminin yayınlandığını söyleyen Sodra, kısa süre sonra isminin listeden çıkarıldığını öğrendi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz

'AYLARCA MOBBİNG YAPILDI'

Çiğdem Sodra, Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde büro personeli olarak çalıştığını, işe döndüğü ilk günden itibaren başka bir siyasi partiden aday olduğu öne sürülerek istifasının istendiğini Sodra, mobbingler neticesinde Bafa Mahallesi'ndeki Belediye Hizmet Binasında görevlendirildiğini, 2 ay boyunca hiçbir iş yapmadan görevine gidip geldiğini ifade etti. Sodra, Temmuz 2024'te tekrar istifasının istendiğini belirterek, "29.08.2024 tarihinde Milas Belediyesi tarafından tek taraflı işime son verildi" dedi. 25.10.2024'te Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde olan MUBEP'te çocuk gelişimi eğitimi elemanı olarak iş başvurusunda bulunduğuna dikkati çeken Çiğdem Sodra, 34 kişinin kaldığı mülakata kabul edildiğini ve başarılı olduğunu dile getirdi. Sodra şöyle devam etti: "Daire Başkanı ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde bizzat Muğla'ya gelmem söylendi. Eksik evraklar için çağırıldım. Geldiğimde evraklarımı sunmak için Belediye binasına uğradım burada adımın sayfadan kaldırıldığını öğrendim. Bunun üzerine sebebini sorduğumda bana AK Parti'ye oy verdiğim, eline hangi yolla geçtiğini bilmediğim ve oy pusulasının üzerinde kimliğim olan bir fotoğraf gösterildi ve sebep olarak 'AK Parti'ye oy verdin' denildi."

CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUM

Sodra, "Ben burada haksızlığa uğradım ve mağdur oldum. Benim asilliğimi gerekçe belirtmeden iptal ettiler ve başka bir isimle değiştirdiler. Sebep olarak da başka bir partiye oy vermem gösterildi. Bunları gösteren çıktıları dosyaya sundum. Eşim niye engel olunduğu sorulduğunda 'ben burada olduğum sürece eşiniz işe giremez' dedi. Bununla ilgili gerekli kanıtta elimde mevcut. Haksızlıklardan dolayı hepsinden şikayetçiyim. Gerekmesi halinde iletişimin tespitine rızam vardır, cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milas Belediyesi'nde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ndeki işinden çıkarılan Çiğdem Sodra, daha sonra başvurduğu işine de engel olunması üzerine sorumlulardan şikayetçi oldu.