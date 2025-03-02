Kadın girişimci Çanakkale’yi temsil edecek

Kazdağları eteklerinde kurduğu arı çiftliğinde Türkiye'nin prolin değeri en yüksek ballarını üreten kadın girişimci Derya Demircan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de düzenlenecek olan iftar programına davet edildi. Demircan, Programda Çanakkale'yi ve Kazdağları Balını tanıtmaktan çok mutlu olacağını söyledi. Programda Demircan, girişimcilik hikayesini davetlilerle paylaşacak. Derya Demircan, "Böyle bir davet beni çok onurlandırdı. Milyonlarca kadın girişimci arasından Çanakkale'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyorum" dedi. Köyüne Dön projesi kapsamında devlet desteğiyle kurduğu çiftliğini ve hikayesini iftar programında katılımcılarla paylaşacağını söyleyen Demircan, kadının toplumun en etkili birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu da belirtti.