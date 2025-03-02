Tarihi çağrıya yanıt geldi! Terörle mücadele PKK’yı çökertti

Terör örgütü için yolun sonu gelince geçtiğimiz günlerde İmralı'daki elebaşı Abdullah Öcalan, "PKK kendini feshetsin, tüm gruplar silah bıraksın" çağrısı yaptı. Terörle mücadele operasyonlarıyla yolun sonuna gelen ve başka seçeneği kalmayan PKK, terörist elebaşının 'silah bırakın' çağrısına uyacağını duyurdu. PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir haber ajansında yer alan habere göre PKK Yürütme Komitesi, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklamanın ardından PKK'dan açıklama geldi.

İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Örgütün, Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını belirten açıklamasında, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz" denildi. Ancak açıklamanın bir bölümünde yer alan "Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır" ifadesi de dikkat çekti. Parti kongresini toplamak için hazır olduklarını ifade eden örgüt, Açıklamanın devamında ayrıca, "Çağrının içeriğine büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşıp her alanda başarıyla hayata geçirmek tarihi öneme sahiptir" denildi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

Teröristbaşı Öcalan, tüm gruplara silah bırakma çağrısında bulunmuş, 'PKK kendini feshetmeli' mesajını vermişti. Çağrısında şu ifadelere yer verildi: "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır."