Türkiye’den 5 kritik ‘Ukrayna’ mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bugün Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

ÇABALAR VURGULANACAK

Bakan Fidan'ın toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, Rusya- Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması bekleniyor. Yapılacak toplantıda Türkiye'nin önemli konularda mesaj vereceği bildirildi. Bu kritik mesajlar ise şu şekilde: Türkiye önümüzdeki dönemde de müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır, bölgede kalıcı güvenlik, ekonomik refahın ve istikrarın tesisi tüm tarafların ortak hedefi olmalı, ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, Rusya- Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisi ve ülkemizin sürece sunabileceği katkılar, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına destek. Öte yandan Fidan dün Rus mevkidaşı

Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele alındı.