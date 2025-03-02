Yılmaz’dan “pazarlıksız fesih” vurgusu

Elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik "Silah bırak, kendini feshet" çağrısına dağ kadrosundan "Çağrıya uyacağız" uyarısının gelmesinin ardından tarihi sürece ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik bakımından değil, kalkınma ve demokrasi standartlarını yükseltme bakımından da son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Yılmaz'ın , "Son 20 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanlar teröre rağmen yapılmış, terörün istismar ettiği konular büyük oranda ülkemizin gündeminden çıkarılmıştır. Terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz" dedi.

'ÜLKEMİZİN GÜNDEMİ'

"Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde liderliği ve kararlı duruşu, birçok farklı siyasi parti ve çevrenin desteği ile terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmiştir" diyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Terör örgütünün hiçbir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı dikkatle takip edeceğiz."