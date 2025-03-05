Beykoz davasında Özkan’ın eski şoförü de tutuklandı

İstanbul'da, Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale yolsuzluğu operasyonunda Başkan Alaattin Köseler ve İzmir'den bir süre önce belediyeye Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak transfer olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın eski şoförü Orkun Kalonya'nın da aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 9 kişi de adli kontrolle serbest kaldı.

MÜDÜRLERİ SUÇLADI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 27 Şubat'ta gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Orkun Kalonya gibi isimler başta olmak üzere gözaltına alınan toplam 22 şüpheliden 18'i önceki gün tutuklanma talebi ile Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlamaları ile hakim karşısına çıkan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihalelere katılan firmaların temsilcileri ile hiçbir şekilde odasında veya başka bir yerde görüşmediğini, yöneltilen soruların muhatabının ilgili müdürler olduğunu ve ihaleye fesat karıştırma suçu işlemediğini söyledi. Müdürler de suçlamaları kabul etmedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

ÇEŞME'DEN GİTMİŞTİ

Mahkeme heyeti Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına hükmetti. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tutuklanan Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Tutuklananlar arasında CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın eski şoförü olan ve 20219'da Özkan'a yakın isimlerden Buca Belediyesi eski Başkanı Erhan Kılıç'ın Özel Kalem Müdürü olarak istisnai kadrodan önce devlet memuru olan ardından 2020'de yine Özkan'a yakın isimlerden Çeşme Belediyesi eski Başkanı Ekrem Oran'ın yanına geçip Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Orkun Kalonya da yer aldı. Kalonya, son yerel seçimlerden sonra Çeşme Belediyesi'nden Beykoz Belediyesi'ne Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak transfer olmuştu.