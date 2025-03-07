Ak Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran: Kadınları ötekileştiren değil güçlendiren partiyiz

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın Çiğli'de Kadın hakları üzerinden AK Parti'yi hedef alan açıklamalarına rakamlarla yanıt verdi. CHP'nin "kadınlar eve kapatıldı" söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirten Dalkıran önemli açıklamalarda bulundu.

'GERÇEKLERDEN UZAK'

Dalkıran, "Çiğli'de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı'nın konuşmasında, her zamanki gibi gerçeklerden kopuk, ideolojik bir söylemle AK Parti'yi karalamaya çalıştığını görüyoruz. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, milletimiz gerçeği biliyor: Türkiye'de kadın hakları konusunda tarihî reformları hayata geçiren, kadınları eğitime, istihdama ve siyasete kazandıran parti AK Parti'dir! CHP, kendi belediyelerinin beceriksizliğini örtmek için süslü laflarla algı operasyonu yaparken, AK Parti icraatlarıyla kadınların hayatını değiştirdi" ifadelerini kullandı. CHP'nin görmezden gelmeye çalıştığı gerçekleri verilerle ortaya seren Dalkıran, şu bilgileri verdi: 2002'de yükseköğrenime devam eden kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken, bugün yüzde 51'e ulaştı. Kadınların iş gücüne katılım oranı 2002'de yüzde 24,6 iken, 2024'te yüzde 36,7'ye çıktı. Kamuda kadın çalışan oranı 2002'de yüzde 25 civarındayken, bugün yüzde 41'i geçti. Kadın öğretmen oranı yüzde 60, kadın sağlık çalışanı oranı yüzde 56, kadın hâkim oranı yüzde 46'yı aştı. CHP, "kadınlar eve kapatıldı" derken, AK Parti döneminde kadınların eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımı en yüksek seviyeye ulaştı. AK Parti iktidarıyla birlikte TBMM'de kadın temsil oranı her seçimde arttı ve 2024'te yüzde 19,9'a ulaştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya

'KIZLARIMIZ ÖZGÜR'

"CHP'lilere sormak lazım" diyen Dalkıran, "Eğer kadınları siyaset dışına iten bir parti arıyorsanız, dönüp kendi tarihçenize bakın" dedi. Başörtüsü yasaklarını AK Parti'nin kaldırdığını hatırlatan Dalkıran, "CHP'nin ikna odalarında baskı uyguladığı kızlarımız artık özgürce okuyor, çalışıyor, üretiyor. Bugün CHP çıkıp kadın haklarından bahsediyor ama şunu unutuyor: Kadınların eğitim ve çalışma hayatına en büyük engelleri çıkaran da, o engelleri kaldıran da bellidir. CHP yönettiği belediyelerde kadın istihdamını artıracak ne yaptı? Kendi belediyelerinde kadın çalışanların uğradığı mobbing iddialarına neden sessizler?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. AK Parti döneminde kadın hakları konusunda yapılan reformların saymakla bitmeyeceğini belirten Dalkıran, "CHP'nin boş söylemlerine karşı, milletimiz şunu çok iyi biliyor: Kadınların eğitimde, iş hayatında da ve siyasette daha fazla yer almasını sağlayan parti AK Parti'dir! Kadın haklarını devrim niteliğinde reformlarla güçlendiren lider Recep Tayyip Erdoğan'dır!