Bursalı: AK Parti bir kadın hareketidir

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların sadece bu ülkenin değil, dünya tarihinin de belirleyici rol üstlendiğini kaydetti. Bursalı, başta şehit anneleri olmak üzere, tüm kadınların kadınlar gününü kutladı. AK Parti'nin aslen bir kadın hareketi olduğunu AK Parti ve temsilcisi olduğu siyasi düşünce için kadınların her zaman kıymetli olduğunu dile getiren Bursalı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu kıymeti her fırsatta göstermiş, kadınları bu anlamda onore etmiştir. Bizim düsturumuz şudur; Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.