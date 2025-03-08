İmamoğlu’na İzmir’de soğuk duş!

Türkiye genelinde yapılan anketlerdeki yaşadığı başarısızlık, sahte diploma iddiaları ve son dönemde hakkında açılan soruşturmalar ile gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, moral bulmak istediği İzmir ziyareti öncesi de kentle ilgili de hayal kırıklığı yaşadı.

10 PUAN GERİSİNDE

İzmir merkezli bir araştırma şirketinin anket sonuçları da 'Mansur Yavaş' dedi. İzmir'de Ocak ayında yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Adayı olarak görmek isteyenlerin oranının yüzde 22, Mansur Yavaş'ı görmek isteyenlerin oranının ise yüzde 32 olduğu öğrenildi. İzmirli seçmenin 10 puan farkla Yavaş'ın gerisinde bıraktığı İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın ön seçimden çekilmesiyle 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde tek aday olarak kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm anketlerde İmamoğlu'nun önünde yer aldı.

İZMİR RAHATLIĞI VAR

Bugüne kadar temaslarında hep doğu illerine ve Karadeniz'e ağırlık veren İmamoğlu'nun, nasıl olsa CHP'nin kalesi diyerek görmezden geldiği ve ziyaret ihtiyacı görmediği İzmir seçmeni, İmamoğlu'na bu anket sonuçları ile cevap verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının CHP'li parti üyelerinin oylarıyla belirleneceği önseçime katılmama kararı almıştı. Kararını, 9 Şubat Pazar akşamı bir araya geldiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ileten Yavaş, önseçime karşı olmadığını ancak kendisinin katılmayacağını vurgulamıştı. Aday belirlemede alternatif yöntemlerin de dikkate alınmasını isteyen Yavaş, önseçimin "partide ayrışmaya yol açacağını" ifade etmişti.

PROGRAMI DEĞİŞTİ

Öte yandan CHP'nin 23 Mart'ta tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştireceği ön seçime katılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 13.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda partililere seslenecek. İmamoğlu, bunun öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret edecek. Geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri arasında birçok konuda protokol imzalanacağını duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bugün saat 10.30'da Adnan Ahmet Saygun Sanat Merkezinde protokol töreni yapılacağı bildirilmişti. Ancak bu program ileri bir tarihe ertelendi. Ekrem İmamoğlu'nun Üçkuyular'dan Bostanlı'ya vapurla geçmesi planlandı.

İZMİR-İSTANBUL İŞBİRLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında riskli yapıların yenilenmesi, kültürel mirasın canlandırılması, afet yönetimi, yeşil alan çalışmaları, su ve kanalizasyon altyapısının yanı sıra misyon kent çalışmaları alanında örnek bir iş birliği modeli kuruluyor. İki kentin belediye başkanları Dr. Cemil Tugay ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya gelerek üzerinde mutabık kaldığı deneyim paylaşımı ve proje ortaklığının ilk adımı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Egeşehir Planlama iştirakleri arasında imza altına alınacak. Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ege Şehir Planlama ile riskli yapıların yenilenmesi, İzBB Miras ile kültürel mirasın canlandırılması, AKOM ile afet yönetimi, Ağaç AŞ ile yeşil alan çalışmaları, İZSU ile su ve kanalizasyon altyapısı, Çevre Koruma Dairesi ile misyon kent çalışmaları alanlarında bilgi, deneyim paylaşımı ve proje ortaklığı kuracağız" dedi.