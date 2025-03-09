Ayakkabıcılar Sitesi’nde çöpler insan boyunu aştı

Bir kısmı Ayküsan'ın bir kısmı da site içerisinde 150'den fazla işyeri bulunan Güzelcan AŞ.'nin kontrolündeki Ayakkabıcılar Sitesi, yıllardır çözülemeyen çöp meselesinin içinde boğuluyor. 320 bin metrekarelik alanın bazı ana caddelerini kaplayan çöplerin neden toplanmadığı ve her geçen gün birikmesine izin verildiği bilinmezken, söylentilere göre bu utanç verici manzaranın Ayküsan ile Güzelcan şirketi arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı ifade ediliyor.

3 SORUMLU BULUNUYOR

Sitede 20 yıldan fazla süredir üreticilik yapan ve bu utanç verici sürecin çözümsüzlüğünden hayli rahatsız olan Bahattin Vardar, yaşananlardan hem Ayküsan Ayakkabıcılar Sitesi, hem Güzelcan AŞ, hem de Bornova Belediyesi'nin sorumlu olduğunu dile getirdi. Bazı noktalardaki çöp ve atıkların yüksekliği insan boyunu fazlasıyla aşarken, yakınındaki bina ve ağaçların boylarını da geçmek üzere olduğu, hatta bu şekilde devam ederse birkaç ay içerisinde apartman boylarına ulaşmasının kaçınılmaz olduğu söyleniyor.

YANGIN TEHLİKESİ VAR

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Süleyman Özcan'ın yaptığı Ayküsan'ın web sitesinde yer alan notlarda, belediyeden hiçbir hizmet almaksızın derneğin kendisine ait temizlik makineleri ve çöp toplama kamyonlarıyla hizmet sağladıkları yazarken, yazılanların aksine bazı noktalarda temizliğe dair en ufak bir hareketin olmadığı apaçık görülüyor. Site yönetimi, Güzelcan AŞ. ve ilçe belediyesinin görevini yerine getirmemesinden dolayı sürecin bu noktaya geldiğini özellikle belirten Bahattin Vardar, "Bornova Belediyesi eski başkanı Kamil Okyay Sındır döneminde böyle sorunlar yoktu. Her gün belediye kamyonları gelip çöpleri alıyordu ve her şey yolunda gidiyordu. Onun görev bitiminden sonra çöplerin toplanması aksamaya başladı. Yazık günah! Yurt dışından mal almak için müşteriler geliyor buralara. Kim bilir bizim hakkımızda ne düşünüyorlar? Bizi neden Avrupa Birliği'ne kabul etmiyorlar. Sebeplerden biri de işte bu pisliklerimiz" dedi. Belediye çalışanlarının işini yapmadığını belirten Vardar, "Güzelim ülkemize ve şehrimize yakışıyor mu? Bu vatan hepimizin. Çocuklarımıza, torunlarımıza böyle mi bırakacağız? Ben dünyanın birçok yerini gezdim. Bizim ülkemiz gibi güzelini görmedim. Bu kadar basit bir çöp sorunu yüzünden şehrimize yazık ediyorlar. Ege'nin incisi olan İzmir'i Ege'nin pisliği haline getirdiler" açıklamasını yaptı.

ESKİDEN SORUN YOKTU

Ayküsan yönetiminin çöp sorunu ve çevre düzenlemesi konusunda üzerine düşen görevleri yapmadığını kaydeden Vardar, "Bu dernek kurulduğu dönemde temizlik makineleri ve çöp toplama kamyonları satın alınmıştı. Güya belediyeye ihtiyaç duyulmadan kendi temizliğimizi yapıp, çöplerimizi topluyorduk. Nerede bu araçlar? Ayrıca tüm üyelerden aidat toplanıyor ancak hizmet sıfır. Nereye gidiyor o paralar? Sen madem yöneticisin, temizliği kendi imkanlarınla yapamıyorsan, belediye ile irtibat halinde olman gerekiyor. Bir yangın çıksa, kısa sürede söndüremezsiniz" şeklinde konuştu.

SÖZDE ÇÖPLERİ TOPLUYORLARMIŞ

Ayküsan'ın kendi internet sitesinde paylaşılan yazılarda "Kuruluş aşamasında alınan temizlik makineleri ve iki adet çöp toplama kamyonları sitemizin çöplerini alarak Harmandalı Çöp Toplama tesislerine boşaltmaktadır. Çevre temizliği ve çöp toplama konusunda belediyeden hiçbir hizmet almaksızın kendi temizliğimizi sağlamaktayız. Yol süpürme makinamız ve kendi traktörümüz ile yollarımız süpürülmekte ve kendi yeşil alanlarımızı sulayarak yemyeşil ve düzenli bir görünüm sağlanmaktadır" ifadeleri yer almasına rağmen, ortada çöp temizliğine ve çevre düzenlemesine dair en ufak bir manzara görmek mümkün değil.