Emine Erdoğan: Kadın emeği toprak gibi bereketli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadının adaletiyle medeniyeti şekillendirdiğini, merhametiyle insanlığa yön verdiğini, gücüyle yarını kurduğunu kaydetti. Kadının emeğinin toprak gibi bereketli, sözünün tarih kadar kuvvetli olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün ülkemiz, bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide ve hayatın her alanında kadınların varlığıyla yükseliyor. Bütün kalbimiz ve desteğimizle kadınlarımızın yalnızca bir gün değil, her gün güçlü olması için gayret ediyoruz. Çünkü bir toplumun yarısı sustuğunda, tamamı eksik kalır. Emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımında, çeşitlik etkinlik ve programlarda kadınlarla yer aldığı fotoğraflara da yer verdi.