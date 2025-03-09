İzmirli esnaftan Erdoğan’a teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda esnafı sevindiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğini müjdeledi.

MALİYET DÜŞTÜ

Esnaflar için bir başka müjde daha veren Başkan Erdoğan, iş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitinin de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil edildiğini belirten Erdoğan, "TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz" diye konuştu.

ESNAFA KREDİ

2016 yılında uygulamaya geçirilen sıfır maliyetli işletme kredileriyle bugüne kadar 248 girişimci esnafa toplam 17,4 milyon lira, 736 genç girişimciye 136,4 milyon lira, 264 kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına toplam 15,7 milyon lira tutarında kredi desteği sunduklarını vurgulayan Erdoğan, "2017 yılında devreye aldığımız indirimli yatırım kredileri kapsamında da 6 bin esnafımıza 3,6 milyar lira iş yeri edindirme kredisi, 7 bin 710 esnafımıza ise 4,8 milyar lira tutarında taşıt edindirme kredisi sağladık. 2002'den bugüne esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı" şeklinde konuştu.

'BİZLERE CAN SUYU OLDU'

Başkan Erdoğan'ın esnafa verdiği müjdeler tüm ülkede memnuniyetle karşılanırken, İzmir'de de sektörün olumlu etkileneceği öngörülüyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, esnaf ve sanatkarların sınırlı sermaye yapısına sahip olduğunu, krediye ulaşımlarının diğer sektörlere göre daha zor olduğunu söyledi. Esnafın kefalet kooperatifleri kanalıyla kullandığı kredilerin en önemli finans dayanağı olduğunu aktaran Ata, "Bu anlamda iyileştirme esnaf ve sanatkarlara bir can suyu niteliğinde olur. Bu kredilerin esnaf bazında özel anlamı vardır, diğer pek çok banka kredilerinden daha fazla tercih edilmektedir. Bu iyileştirme uzun zamandır beklenen durumdu. Pazartesinden itibaren yeni fiyatlamaya geçilecek. Bu tutarlar, esnaf için çok güzel oldu" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: CHP KADIN DÜŞMANI BİR PARTİDİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı'nda kadınlar için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini dikkat çekerek, "Ne islam aleminin ne de Türk tarihinin kadınları dışlayarak yazılması düşünülemez" dedi. Ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmadığını dikkat çeken Erdoğan, "CHP kadın düşmanı bir partidir" diye konuştu. Erdoğan, "Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınların Günü'nü şahsım ve eşim adına tebrik ediyorum. Şehit annelerimizi ve şehit eşlerimize Allah'tan sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin kahraman annelerine ve eşlerine mahcup olmayacak ve terör belasını bu ülkenin başından def etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. "Kadın toplumun omurgasıdır" diyen Erdoğan, "Tarihimize baktığımızda dönüm noktalarımızda hep kadınlarımızın olduğunu görürüz. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Binbaşı Ayşeler ve daha niceleri kimi zaman cephe gerisinde kimi zaman en ön safta canlarını ortaya koydular" dedi.