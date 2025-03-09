Silah bırakma sürecinde MİT etkin rol üstlenecek

Terörsüz Türkiye'de, İmralı'da bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıdan sonra ikinci aşamaya geçiliyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakması, teröristlerin tasfiyesi ve silahların toplanmasından oluşan ikinci aşamanın detayları da netleşmeye başladı.

GÜVENLİK KISMI IRAK'TA

DEM Parti, terör örgütü ve Avrupa kolu çağrıya uyacağı mesajları verdi. Sırada bu çağrının gereğinin bütün bileşenler tarafından yerine getirilmesi bulunuyor. Terör örgütü PKK çağrıya uyacağını açıkladı. PKK'nın kendini feshedeceği sözde kongresinin bir ay içinde toplanması bekleniyor. Kongrenin Süleymaniye ya da Erbil'de toplanması üzerinde duruluyor. Öne çıkan yer olarak da Süleymaniye görünüyor. Terör örgütü PKK'nın kendini feshedeceği kongreye Irak, Suriye, Avrupa'dan çok sayıda örgüt mensubu katılacak. Kongrenin yapılacağı yerin güvenliği ilgili ülke yani Irak tarafından sağlanacak. Ancak, MİT de sürecin içinde yer alacak. Kongrenin bazı ülke ve istihbarat birimleri tarafından sabote edilmesini önüne geçmek için gerekli tüm önlemler alınacak. Fesihten sonra silahların toplanmasına başlanacak. Silahların toplanması için Irak, Suriye ve Türkiye'de yerler oluşturulması bekleniyor. Irak ve Suriye'deki süreçler ilgili ülkenin gözetiminde devam edecek. Bu noktada MİT ilgili ülkenin istihbaratlarıyla sürekli temas halinde olacak. Suriye kanadının elindeki silahların bırakılması ise, Türkiye'nin önem verdiği konulardan biri.