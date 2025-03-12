Bayraktar Akıncı 100 bin uçuş saatini aştı

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Milli TİHA havacılık tarihinde ilk defa gerçekleştirilen uçuşlarda yer aldı. Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'den beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.