Gazzeli kardeşlerden Erdoğan’a büyük vefa

Katil İsrail'in uzun yıllardır zulmettiği Gazzeliler, Türkiye'nin yardım eliyle bir nebze olsun acılarını dindiriyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Hiba Zaqqut ve Sondos Zaqqut kardeşler, tedavilerini burada tamamlayarak sağlıklarına kavuştu. Ankara'da bir evde yaşamlarını sürdüren iki kardeş, Beştepe'de katıldıkları iftar programı öncesinde duygularını anlattı.

KARDEŞLİĞİ ANLATAN RESİM

Resim öğretmeni olan Hiba Zaqqut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek üzere hazırladığı, üzerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Filistin haritasının ve Erdoğan'ın adının yazılı olduğu yağlıboya resmi büyük bir titizlikle hazırladığını söyledi. Zaggut, "İftar programında Filistin ile Türkiye arasındaki kardeşliği anlatan bu resmi Cumhurbaşkanı Erdoğan için çizdim" dedi. Zaqqut, Türkiye olmasaydı kurtulamayacaklarını belirterek, "Eğer hala Gazze'de kalsaydık sakat kalabilir, başka şeyler yaşayabilirdik" diye konuştu.

"SANKİ BİZİM AĞABEYİMİZDİ"

Türkiye'nin kendilerini Gazze'den getirdiğini belirten Zaqqut, "Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bunun karşılığını hiçbir şekilde veremeyiz. İlk geldiğimiz zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştük. O zamanki karşılanmamız bizim için çok etkiliydi. Sanki bizim bir ağabeyimizdi, uzun zaman sonra bir araya gelmişiz gibi hissettik. Bizim ve Gazze'de yaşayan insanların taleplerini yakından dinledi" ifadelerini kullandı. Yaşadıklarının bir sınav olduğunu ifade eden Sondos Zaqqut ise "Biz her zaman şükrederiz. Ben öğretmendim, ailemin çoğunu kaybettim ancak ona rağmen hiçbir zaman hüzne kapılmadık. Mutlaka Allah'ın bir hikmeti var. Biz savaşın her adımını gördük ama dimdik ayaktayız. Ben onların sesini duyurmak için hayatta kaldığıma inanıyorum. Ben bir gözümü, bir elimi ve bir ayağımı kaybettiğim halimle hayata burada yeniden başladım. İnsan gelecek için adımlarını atabilmeli. Bizi kurtaran, bizi iyileştirmek için mücadele eden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.