Belediyelere sokak köpeği denetimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'daydı. Türkiye'nin en büyük 3'üncü Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Yerlikaya, Batman merkezde 4 gün içerisinde tüm sokak köpeklerinin toplanacağını ve barınağa getirileceğini belirtti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Türkiye'de son günlerde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırıları gündem yaratmıştı. Bu soruna karşı alınan tedbirler hakkında bilgi veren Yerlikaya, 39 mülkiye müfettişinin yarın (bugün) görev yerleri olan illere gideceğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 14 gün süre verdik. Müfettişler, valiliklerin, büyükşehir il ve ilçe belediyeleriyle, il özel idarelerinin uygulamalarını yerinde detaylı olarak inceleyecekler. İhmal konusu olan hususları ve aksayan yönleri tespit ederek, mevzuatın gerektirdiği tedbirleri alacaklardır. Müfettişler uygulayıcılara rehberlik edecek ve 2 ayda bir tekrar belediyelere gideceklerdir. Müfettişlerin tespit ettiği konuları biz milletimizle sürekli olarak şeffaf biçimde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE ÇOCUĞA SALDIRDI

Bazı belediyelerin, sahipsiz hayvanları sokaklardan toplayıp, hayvan bakımevine teslim etmek yerine, başka bir belediyenin sınırları içerisine bıraktıklarını belirten Yerlikaya, "Böyle çok şikayet geliyor. Bununla ilgili tedbirlerimizi de aldık. Tespit edeceğiz ve bu tür yaklaşımlarda bulunan belediyeleri de açıklayacağız. Sahipsiz sokak hayvanlarına, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunacağız. Kısırlaştırma ile kontrolsüz üremenin önüne geçeceğiz. Sahiplendirme ile sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulacağız. Aziz milletimizle, yetkili kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle bu sorunu Allah'ın izniyle çözeceğiz" diye konuştu. Öte yandan dün İzmir'de de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Çiğli'de yaşanan olay çevredekilerin müdahalesiyle kötü sonuçlanmadı. Ailesi tarafından Çiğli Devlet Hastanesine götürülen U.O, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sahipsiz köpek ise, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleden alındı.