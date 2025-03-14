MSB’den Suriye’ye askeri heyet hamlesi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, bakanlığın son 1 haftada yapılan faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, "Son 1 haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Ayrıca Suriye'de göreve başlayan askeri ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek" dedi.