Başkan Erdoğan’dan istihdam müjdesi: Bu yıl 37 bin sağlık personeli alınacak

Başkan Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları için düzenlenen iftar programına katıldı. İftar sonrasında sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Hocasından doktoruna, sağlık çalışanlarının tüm neferlerine hem pandemide hem de 6 Şubat depremlerinde verdikleri mücadeleleri gördük. Siz kardeşlerimizin çabalarını asla unutmayız. Salgından sonra toplumun sağlık ihtiyaçlarında artış yaşandı. Son iki yıldır sağlık hizmetimizde ilave yük oluşturan bu sistemin çözülmesi için adımlar atıyoruz" dedi.

'ŞİDDETE MÜSAMAHAMIZ YOK'

2025 yılı içinde 37 bin hekim dışı personelin istihdam edileceğinin müjdesini veren Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini vurgulayarak, "Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere ihtiyaç vermek adına inşallah önümüzdeki süreçte kamunun sağlık alanında güçlendiği, sağlık sunumunun kalitesinin arttığı, gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi, aşırı kilo ve teknolojik bağımlılık gibi şeylerin yanı sıra tütün mamullerine olan ilgiliyi azaltmayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarında şiddet konusunda zaten en üstte olan hassasiyetimiz değişmedi. Sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. İnşallah 2025'te sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı personel ile daha da güçlendireceğiz" dedi. İftar programının ardından Başkan Erdoğan'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa rahmet olarak gönderildiğini simgeleyen bir takdim yapıldı.

'SEHIR HASTANELERIMIZ YAPILIYOR'

Şehir hastanelerinin yapımına devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte insanımızın doğru yerde doğru şekilde etkin tedaviye ulaşmasını sağlayarak hasta sayısını düşüreceğiz. Hastane, poliklinik ve sağlık ocağı sayılarının artmasında, şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık alanına kazandırılması kadar çok iş yaptık. İlk defa uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz. Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi, toplam 13 bin 950 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor. Hepsi tamamlandığında toplam 57 bin yatış kapasitesiyle 45 şehir hastanemiz olacak" dedi.