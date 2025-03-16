Afyonkarahisar Belediyesi MHP’li Baykara’ya emanet

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'daki programı nedeniyle başkanlık vekaletini CHP'li bir meclis üyesine değil, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya devretti. CHP tarihinde bir ilk olan bu karar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CHP'LİLERDEN TEPKİ

Belediyelerde genellikle başkan vekilliği, aynı partiden bir meclis üyesine verilirken, Köksal'ın vekalet yetkisini MHP'li Halil İbrahim Baykara'ya bırakması dikkat çekti. Köksal aldığı bu karar sonrasında partilileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Verdiği skandal kararlarıyla sürekli gündemde kalan Köksal, gelen tepkiler sonrası vermiş olduğu kararla ilgili olarak açıklama yaptı. Köksal emanet bırakacağı koltuğu MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'dan yana kullanmasını şu sözlerle açıkladı: "Afyonkarahisar'ı Atatürk'le, Cumhuriyetle, bayrakla ve vatanın birliği ile sorunu olmayan herkesle birlikte yöneteceğiz. Bugüne kadar vekaleti hep CHP'li arkadaşlarıma verdim, ancak bugün ilk kez MHP'li bir meclis üyesine bıraktım."

"BİZDEN HAİN ÇIKMAZ"

Kendisinden beklenmeyen bir açıklamada bulunan Köksal, şehrin birlik ve beraberlik içinde yönetileceğini kaydederek, "Seçimlerde farklı kulvarlarda yarışabiliriz ama seçildikten sonra hepimiz bu şehrin belediye başkanıyız. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yönetiyoruz. Afyonkarahisar'da herkesin sevdiği bir iş insanı olan Halil İbrahim Baykara'ya vekalet vermek de bu anlayışın bir yansımasıdır. Bu şehirden solcu da çıkar, sağcı da, muhafazakar da, sosyalist de... Ama vatan haini ve terörist çıkmaz! Ben hemşehrilerime güveniyorum" şeklinde konuştu. Bu karar, sosyal medyada hem takdir hem de eleştiri toplarken, Köksal'ın yönetim anlayışı CHP'liler arasında tartışma konusu oldu. Köksal'ın koltuğuna vekaleten oturan Halil İbrahim Baykara ise, kendisine bu görevin verilmesinden şeref duyduğunu belirterek, "Burcu Hanım bana güvenmiş. Ben de görevimi heba etmeden devam ediyorum. Afyonkarahisar'a ve Afyonlulara görev yapmak, hizmet etmek benim için şereftir. Bu fırsatı şahsıma tanıdığı için Burcu Hanım'a da güveninden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.