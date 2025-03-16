Aile ve Gençlik Fonu’ndan destek alan ilk çift evlendi

Uşak'ın Banaz ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında destek alan ilk çiftin nikahı kıyıldı. Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Mehmet Can Uğuz ve Seren Tuncer çifti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında kredi başvurusunda bulundu. Başvuruların onaylanmasından ardından eğitimlerini tamamlayan çift nikah günü aldı.

ŞAHİTLİKLERİNİ VALİ AKTAŞ YAPTI

Banaz'da bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikaha Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ve çiftin yakınları katıldı. Banaz Belediye Başkanı Arpacı'nın kıydığı nikahta Uşak Valisi Naci Aktaş ve Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ise şahitlik yaptı. Vali Aktaş, çifte mutluluk dileyerek; "Rabbim size sağlıkla hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Bir ömür boyu aynı yastıkta kocayın inşallah." dedi. Vali Aktaş, kıyılan nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını teslim etti.