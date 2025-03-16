Terör örgütü ve uzantıları koşulsuz silah bırakacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle bakanlık karargahındaki Atatürk Kültür Sitesi'nde, şehitleri anma programı düzenledi.

ZAFERİN BÜYÜK GURURU

Programa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ile şehit yakınları ve askeri personel katıldı. Bakan Güler, "110 yıl önce Çanakkale'de milletin kaderinin yazıldığı zaferin gururunu bir kez daha yaşadıklarını belirterek, Zira 18 Mart 1915'te, vatan toprağını savunmak için canını ortaya koyan yiğitler, sadece bir savaş kazanmadı; bir ulusun onurunu, direncini ve ruhunu tüm dünyaya gösterdi. 'Çanakkale geçilmez' diyen Mehmetçiğin bu sözü, yalnızca bir slogan değil, bir ant oldu" dedi. Bakan Güler, "Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün, terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Nihai hedefimiz; terörün sona ermesi, tamamen tasfiye edilmesidir" şeklinde konuştu.