DEM Parti’den MHP ve AK Parti’ye ziyaret

Türkiye'de yeni ve terörsüz dönemin ayak sesleri sürüyor. Bu kapsamda da İmralı'ya giden ve gelen "silah bırakın" çağrısıyla ikinci siyasi tur temaslarına başlayan DEM Parti, yeni haftada da ziyaretlerine devam ediyor.

HEYETLER KARŞILADI

DEM Parti heyeti dün ilk olarak MHP'yi ziyaret etti. Görüşmede DEM Parti tarafında eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile İmralı Heyeti'nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı. MHP'de ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konuklarını kapıda karşıladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti'yi kabul eden MHP heyetinde yer almadı.

Görüşme sonrası heyetten açıklamayı Tülay Hatimoğulları yaptı. Hatimoğulları açıklamasında, "Bizi kabul eden MHP'ye teşekkür ediyoruz. Sayın Bahçeli sağlık koşulları el verseydi burada olacaktı. Biz kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, acil şifalar diliyoruz" dedi. Semih Yalçın ise "MHP olarak biz bir açıklama yapmayacağız, faydalı bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı. Bu görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, AK Parti grubunu ziyaret etti.

AK Parti heyetinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı. Güler, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi ilettik. Değerli eş genel başkanlara, Sırrı Bey ve Gülistan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmelerimizi sonradan yapacağız" ifadelerini kullandı.